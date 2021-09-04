Кабмин расширил список востребованных в экономике России профессий

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Правительство России сообщило о расширении списка профессий и специальностей, которые необходимы для модернизации российской экономики.
Кабмин расширил список востребованных в экономике России профессий
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«В России актуализировали перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что в перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий.

Среди них есть профессии, которые входят в сферы робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства и т. д.

Ранее сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели исследование и выяснили, что самыми перспективными профессиями, по мнению россиян, являются IT-специалист и врач.

В конце августа HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.

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