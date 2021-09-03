Опрос: россияне назвали самые престижные профессии

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Сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели исследование и выяснили, что самыми перспективными профессиями, по мнению россиян, являются IT-специалист и врач.
Опрос: россияне назвали самые престижные профессии
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Об этом сообщает газета «Известия».

Профессии IT-специалиста (42%) и врача (29%) в итоговом рейтинге с большим отрывом опережают другие.

По мнению 15% опрошенных жителей России, самой перспективной профессией является специалист по нанотехнологиям, а 12% участников исследования назвали отрасль технологий. 13% респондентов выделили перспективы профессии инженера, 11% — бизнесмена или предпринимателя, 9% участников указали на потенциал профессии переводчика.

Ещё 9% опрошенных отметили профессии маркетологов и пиар-специалистов, 8% респондентов проголосовали за специальность финансиста, 6% — за аналитиков.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.

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