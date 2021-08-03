Минтруд сократил список запрещённых профессий для женщин

Короткая ссылка
Министерство труда и социальной защиты России исключило из списка запрещённых для женщин профессий авиационных механиков и инженеров по техобслуживанию самолётов и вертолётов.
Минтруд сократил список запрещённых профессий для женщин
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Приказ министерства признаёт утратившим силу подпункт «б» п. 57 перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин», — заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Как пишет ТАСС, приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

В январе в материале RT сообщалось, что Минтруд сокращает список профессий, где ограничен труд женщин, — с 456 позиций до 100.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить