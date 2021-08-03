Минтруд сократил список запрещённых профессий для женщин

Министерство труда и социальной защиты России исключило из списка запрещённых для женщин профессий авиационных механиков и инженеров по техобслуживанию самолётов и вертолётов.

«Приказ министерства признаёт утратившим силу подпункт «б» п. 57 перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин», — заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Как пишет ТАСС, приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

В январе в материале RT сообщалось, что Минтруд сокращает список профессий, где ограничен труд женщин, — с 456 позиций до 100.