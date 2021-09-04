«Поддержать талантливую молодёжь»: кабмин расширил перечень наиболее востребованных профессий для экономики России

Правительство России расширило перечень профессий и специальностей, которые необходимы для модернизации российской экономики. В обновлённый список было добавлено 55 специальностей и 35 профессий в таких областях, как робототехника, логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство, туризм, и других. В кабмине отметили, что решение поможет поддержать талантливую молодёжь и повысить престиж специальностей среднего профессионального образования.

Правительство России расширило перечень профессий и специальностей, которые необходимы для модернизации и технологического развития российской экономики. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

В кабмине уточнили, что в обновлённый список было добавлено 55 специальностей и 35 профессий, «в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания».

«Среди конкретных специальностей, добавленных в перечень, — «Дошкольное образование», «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Агрономия», «Аддитивные технологии», «Гостиничное дело», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». В числе профессий — «Графический дизайнер», «Дефектоскопист», «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», «Мастер растениеводства», «Мастер общестроительных работ», «Лепщик-модельщик архитектурных деталей», — говорится в сообщении.

В кабмине добавили, что студенты, которые обучаются по специальностям из данного перечня, могут претендовать на стипендии правительства России, ежегодно назначаемые за достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности. Победителям выплачивается до 4 тыс. рублей ежемесячно.

«Решение поможет поддержать талантливую молодёжь, повысить престиж специальностей среднего профессионального образования, а также будет стимулировать студентов к самореализации в наиболее перспективных и востребованных отраслях экономики», — сообщили в правительстве.

Прежний перечень был утверждён в 2014 году, однако с тех пор, напомнили в кабмине, были введены новые федеральные образовательные стандарты для среднего профессионального образования, а на часть профессий, потерявших актуальность, приём был прекращён.

Как заявил в беседе с RT кандидат экономических наук Михаил Беляев, именно профессии, включенные в обновлённые перечень, будут востребованы в России в самом ближайшем будущем.

«То есть это те профессии, которые укладываются в направления, по которым будет развиваться экономика ускоренными темпами. Прежде всего это всё, что относится к цифровой экономике, сюда же включается и робототехника. Естественно, сейчас по-другому развивается медицина. Мы понимаем, что она выходит на первые роли, к сожалению, в связи с таким событием, как пандемия COVID-19», — пояснил Беляев.

РИА Новости

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Он добавил, что в настоящее время большое значение имеют цифровые и современные методики диагностики, лечения, а также телемедицина. Эксперт также отметил, что сельскому хозяйству в связи с климатическими изменениями требуются совершенно новые качества агрономов и агротехники.

«Мы понимаем, что качественно меняется экономика, даже сами отрасли, которые сохраняют своё название, становятся другими по содержанию и требуют других профессий», — заключил эксперт.

3 августа глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко сообщила, что Минтруд исключил из списка запрещённых для женщин профессии авиационного механика и инженера, занимающегося техобслуживанием самолётов и вертолётов. Соответствующий приказ ведомства вступает в силу с 1 марта 2022 года.

«Приказ министерства признаёт утратившим силу подпункт «б» пункта 57 перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин», — приводит слова Святенко ТАСС.

Уточняется, что подпункт включает работу авиационным механиком по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, техником по крылу, а также инженером, занятым непосредственно на техническом обслуживании летательных аппаратов.

Кроме того, с 1 января 2021 года вступил в силу приказ Минтруда об утверждении сокращённого списка профессий, ограничивающих применение труда женщин. Этот перечень был сокращён с 456 до 100 позиций.

Теперь женщины в России могут, в частности, работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники (за рядом исключений), боцманами, шкиперами и матросами на судне, машинистами электричек, а также быть задействованными в верхолазных работах на высоте свыше 10 м.