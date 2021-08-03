Эксперт ВОЗ прокомментировала изменение списка доступных для женщин профессий

Акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева прокомментировала решение Минтруда России о том, что женщины теперь могут работать авиамеханиками, техниками по радиооборудованию, а также обслуживать самолёты.

«Скорее всего, это связано с развитием техники... Мне кажется, современная техника кардинально изменилась за последние 30 лет. Стали безопасными материалы, развивается техника. Это не представляет опасности для женского здоровья», — сказала эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В то же время Ерофеева отметила, что профессии, например, в сфере металлообработки, химических производств всё ещё несут риски для женского здоровья и могут вести к осложнению протекания беременности.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты России исключило из списка запрещённых для женщин профессий авиационных механиков и инженеров по техобслуживанию самолётов и вертолётов.

Как уточнялось, соответствующий приказ вступит в силу с 1 марта 2022 года.

В свою очередь, директор компании «ИнситиЛаб», руководитель лаборатории «Десант из будущего» проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121» Михаил Просекин в беседе с газетой «Известия» рассказал о перспективах ряда профессий на фоне развития технологий искусственного интеллекта.