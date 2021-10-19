«Существенное подспорье»: Путин предложил ввести на Дальнем Востоке выплату 1 млн рублей при рождении третьего ребёнка

Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о выплате 1 млн рублей на жильё жителям Дальнего Востока при рождении третьего или последующих детей. Как следует из списка поручений, подготовленных по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, подготовить доклад по этому вопросу следует до 1 ноября. Ранее президент назвал исторической задачей увеличение населения Дальнего Востока.

Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате 1 млн рублей на жильё жителям Дальнего Востока при рождении третьего или последующих детей.

Об этом и других поручениях говорится в перечне распоряжений президента, подготовленных по итогам прошедшего в сентябре совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа.

Премьер и правительство должны рассмотреть вопрос о «предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 млн рублей в случае рождения в таких семьях третьего ребёнка или последующих детей при условии регистрации рождения ребёнка в органах записи актов гражданского состояния на территории ДФО».

Ещё одним условием указано направление полученных таким образом средств исключительно на приобретение жилья или оплату расходов на его строительство. Купленные квартира или дом также должны располагаться на территории ДФО. Доклад по этому вопросу ожидается до 1 ноября 2021 года.

В начале сентября на совещании на полях ВЭФ Путин назвал исторической задачей увеличение населения Дальнего Востока.

«Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на тех территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а преумножить», — сказал президент.

Он отметил, что продолжение оттока населения говорит о том, что пока мер поддержки региона недостаточно.

Также на russian.rt.com Трутнев попросил Путина рассмотреть возможность реновации городов Дальнего Востока

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT положительно оценил инициативу президента. Он напомнил, что именно глава государства является инициатором выплаты материнского капитала.

«Мы знаем, что эта социальная поддержка с стороны государства принимается на ура в абсолютно любом регионе нашей страны... Мне кажется, что президент абсолютно правильно распорядился выделять 1 млн рублей на жильё при рождении третьего ребёнка жителям ДФО, учитывая, что именно народосбережение является одним из основных приоритетов государственной политики», — подчеркнул Данюк.

По его словам, особенно остро вопрос оттока населения стоит в контексте Дальнего Востока. Также эксперт добавил, что президент России в очередной раз предложил «замечательную инициативу, направленную на перспективу». Помимо поддержки многодетных семей за счёт подобных мер «решаются и задачи стратегического характера».

«Чем больше будет внимание федерального центра приковано к решению проблем семьи именно на Дальнем Востоке, тем выше вероятность того, что отток населения из этого региона прекратится и та инфраструктура, которая сейчас развивается на Дальнем Востоке, действительно позволит создать большое количество рабочих мест и в целом очень благоприятную для комфортной жизни среду», — заключил он.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT подчеркнул, что «перед нами стоят два вопроса»: демографический и закрепление людей, заселение дальневосточных территорий. По словам эксперта, эту обозначенную президентом сумму можно оценить как «существенное подспорье».

«Может быть, у кого-то появится стимул переместиться на Дальний Восток, чтобы жить там, трудиться, как раз вот эти деньги — существенное подспорье, в том числе и с точки зрения демографической ситуации и более равномерного распределения населения по территории нашей страны», — заключил специалист.

Субсидирование полётов и развитие медицины

Президент также поручил правительству представить предложения о выделении дополнительных средств из бюджета для предоставления организациям воздушного транспорта субсидий на воздушные перевозки льготных категорий граждан, а также граждан, проживающих на территориях регионов ДФО.

Помимо этого, гражданам следует предоставить возможность приобретать авиабилеты в определённом кабмином количестве по специальным тарифам на протяжении всего календарного года, в том числе в периоды повышенного спроса.

Также требуется обеспечить финансирование поставок не менее 45 новых воздушных судов отечественного производства в период до 2025 года для нужд единой дальневосточной авиационной компании, в том числе путём «обеспечения экономически эффективного лизингового платежа».

Также по теме Дальневосточная авиакомпания до 2025 года получит 45 самолётов Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что дальневосточная авиакомпания «Аврора» до 2025 года получит 45 отечественных самолётов на...

Президент также распорядился рассмотреть вопрос увеличения туристического кешбэка за поездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей. Это распоряжение вошло в список, подготовленный по итогам встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Отметим, что сейчас максимальный возврат может составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.

Наряду с этим кабмину совместно с правительством Сахалинской области и компанией «Газпром» поручено рассмотреть вопрос о целесообразности организации производства авиационного керосина, бензина и дизельного топлива на территории Сахалинской области, в том числе с использованием в качестве сырья газового конденсата.

Кроме того, кабмину поручено обеспечить включение государственных медорганизаций на территории ДФО в программу медицинской реабилитации граждан, в том числе перенёсших COVID-19.

Наряду с этим от правительства требуется обеспечить развитие инфраструктуры, необходимой для медицинской реабилитации граждан, проживающих на территории ДФО. В этот пункт включено оснащение медицинских организаций необходимым оборудованием.