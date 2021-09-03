Трутнев: массовое строительство жилья во Владивостоке начнётся в 2022 году

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что массовое строительство жилья во Владивостоке начнётся в 2022 году.

«Массово строить жильё, в том числе создавать новые районы Владивостока, мы начнём в будущем году», — приводит ТАСС его слова по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

Трутнев отметил, что темпы строительства будут прямо зависеть от востребованности жилья.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что одним из долгосрочных и абсолютных приоритетов российских властей является опережающее развитие Дальнего Востока.