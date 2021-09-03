Путин назвал абсолютным приоритетом опережающее развитие Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин рассказал, что одним из долгосрочных и абсолютных приоритетов российских властей является опережающее развитие Дальнего Востока.

«Хочу вновь повторить: опережающее развитие Дальнего Востока — наш долгосрочный и абсолютный приоритет. Это общая ответственность и работа правительства, регионов, всех уровней власти, наших крупнейших компаний как с госучастием, так и частных», — рассказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Путин добавил, что жители Дальнего Востока обладают особым характером и силой духа, умением ставить высокие цели и достигать их.

Ранее российский лидер заявил, что для инвесторов в экономику Курильских островов будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов и льгот.