Путин назвал абсолютным приоритетом опережающее развитие Дальнего Востока

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Президент России Владимир Путин рассказал, что одним из долгосрочных и абсолютных приоритетов российских властей является опережающее развитие Дальнего Востока.
Путин назвал абсолютным приоритетом опережающее развитие Дальнего Востока
  • Reuters

«Хочу вновь повторить: опережающее развитие Дальнего Востока — наш долгосрочный и абсолютный приоритет. Это общая ответственность и работа правительства, регионов, всех уровней власти, наших крупнейших компаний как с госучастием, так и частных», — рассказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Путин добавил, что жители Дальнего Востока обладают особым характером и силой духа, умением ставить высокие цели и достигать их.

Ранее российский лидер заявил, что для инвесторов в экономику Курильских островов будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов и льгот.

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