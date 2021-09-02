Трутнев попросил Путина рассмотреть возможность реновации городов Дальнего Востока

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО, которое проводится на полях VI Восточного экономического форума, попросил российского лидера Владимира Путина рассмотреть возможность масштабной реновации городов Дальнего Востока.

Он отметил, что «состояние дальневосточных городов также является одним из важнейших факторов, влияющих на настроение людей и их желание жить и работать в регионе».

«Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас рассмотреть возможность принять решение о масштабной реновации городов Дальнего Востока», — цитирует ТАСС Трутнева.

В свою очередь, Путин заявил, что приумножение населения на Дальнем Востоке является исторической задачей.