Трутнев попросил Путина рассмотреть возможность реновации городов Дальнего Востока
- Reuters
Он отметил, что «состояние дальневосточных городов также является одним из важнейших факторов, влияющих на настроение людей и их желание жить и работать в регионе».
«Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас рассмотреть возможность принять решение о масштабной реновации городов Дальнего Востока», — цитирует ТАСС Трутнева.
В свою очередь, Путин заявил, что приумножение населения на Дальнем Востоке является исторической задачей.