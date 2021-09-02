Путин назвал исторической задачей увеличение населения Дальнего Востока

Приумножение населения на Дальнем Востоке является исторической задачей, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании на полях ВЭФ.

«Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на тех территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а приумножить», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил глава государства, продолжение оттока населения оттуда говорит о том, что пока мер поддержки региона недостаточно.

Ранее вице-премьер России, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев прокомментировал возможность строительства новых городов в ДФО.