Трутнев прокомментировал возможность строительства новых городов в ДФО

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Вице-премьер России — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в интервью радио «Комсомольская правда» прокомментировал возможность строительства новых городов в ДФО.

«Что касается Дальнего Востока, мы исходим из того, что людей надо обеспечивать и жильём, и работой», — цитирует Трутнева kp.ru.

По его словам, «строить новый город есть смысл тогда, когда возникают новые экономические мощности».

«Примеры у нас есть. Город Циолковский строится под нужды космодрома Восточный... Что же касается в целом ситуации с градостроительством, важно привести в порядок уже существующие города», — добавил он.

5 августа Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН выступил за строительство в Сибири трёх-пяти крупных научно-промышленных и экономических центров.

Как пояснил министр, это могут быть города с населением «300—500 тыс., лучше — до 1 млн человек», сосредоточенных на определённой сфере деятельности.

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