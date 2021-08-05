Шойгу высказался о строительстве научно-промышленных центров в Сибири

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН высказался о строительстве научно-промышленных центров в Сибири.
Шойгу высказался о строительстве научно-промышленных центров в Сибири
  • РИА Новости

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300—500 тыс., лучше — до 1 млн человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — цитирует ТАСС Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская наука ярко проявила свою мощь в 2020 году, когда учёные страны создали вакцину от коронавируса «Спутник V».

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