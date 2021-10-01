По делу о мошенничестве: МВД объявило в розыск экс-замглавы Минпросвещения Ракову

Бывший заместитель министра просвещения России, вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в розыск. Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что Ракова является обвиняемой по уголовному делу о мошенничестве. Ранее стало известно, что Марина Ракова фигурирует в деле о хищении более 50 млн рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, заключённых при её участии в 2019 году.

Бывший заместитель министра просвещения России, вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в розыск, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователем принято решение о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой. В связи с тем, что она скрылась от следствия, в отношении неё вынесено постановление об объявлении в розыск», — приводит её слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ракова 30 сентября не явилась на допрос. При этом в «Коммерсанте» писали, что в её доме в Подмосковье оперативники «обнаружили следы экстренных сборов», после чего пришли к выводу, что она скрылась. В издании также отметили, что, по мнению полиции, уклоняться от следствия Раковой мог помочь её знакомый, экс-сотрудник Фонда развития новых форм образования. По данным газеты «Коммерсант», у него есть украинский паспорт и родственники в этой стране, в связи с чем Ракова могла попытаться попасть на территорию Украины.

Как рассказал источник RT в правоохранительных органах, Марина Ракова фигурирует в деле о хищении более 50 млн рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, заключённых при её участии в 2019 году.

«По материалам следствия, к этой деятельности причастна вице-президент ПАО «Сбербанк», директор дивизиона «Цифровые образовательные платформы» Марина Ракова, которая с 2018 по 2020 год была замглавы Минпросвещения России», — сообщил он.

Также, по данным источника, утром 29 сентября Ракова была на допросе.

Вместе с тем источник ТАСС заявил, что следователи проверяют причастность Раковой к другим эпизодам мошенничества.

«В её деле могут появиться новые фигуранты. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказал он.

Источники Интерфакса и РИА Новости также сообщали, что у коллег Раковой и у неё самой дома проходили обыски.

РИА Новости

© Максим Блинов

В свою очередь, в Сбербанке отметили, что оказывают необходимое содействие следственным органам.

«Сбербанк следит за ходом событий по уголовному делу Марины Раковой и её коллег», — заявили в пресс-службе.

Там обратили внимание, что «расследование охватывает её деятельность на посту заместителя министра просвещения России до прихода в «Сбер» и, соответственно, никак не связано с её работой в банке».

Накануне Тверской суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО бывшего генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максима Инкина и его бывшего заместителя, управляющего директора Сбербанка Евгения Зака, подозреваемых в крупном мошенничестве по уголовному делу, в котором фигурирует Ракова.

Вместе с ними была арестована юрисконсульт, преподаватель в РАНХиГС, ранее занимавшая должность исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Арест в отношении подозреваемых избран на срок до 29 ноября.

30 сентября Сбербанк сообщил, что на время проведения следствия назначил начальника управления развития и карьеры банка Наталью Журавлёву исполняющей обязанности Марины Раковой.

«Сбер» объявляет о назначении начальника управления развития и карьеры Натальи Журавлёвой исполняющей обязанности директора дивизиона «Цифровые платформы образования». Также в ближайшее время она приступит к исполнению обязанностей генерального директора ООО «СберОбразование», — сообщали в пресс-службе.

Как рассказал первый зампред правления банка Лев Хасис, Сбербанк узнал о претензиях правоохранительных органов к Марине Раковой только 29 сентября.

«Комментировать особенно нечего, так как дело, по которому она проходит фигурантом, не относится к деятельности Сбербанка», — отметил он.

По предварительным данным, Ракова подозревается в том, что в 2019 году, будучи замминистра просвещения, она добилась выделения ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (гендиректором которого она являлась ранее) бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование».

Средства, как сообщает ТАСС, могли быть похищены с участием Максима Инкина и Евгения Зака.

Напомним, в марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Марины Раковой с поста заместителя министра просвещения России по её просьбе.

Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о её назначении вице-президентом банка, где она стала курировать работу дивизиона «Цифровые образовательные платформы».