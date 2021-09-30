По делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой арестованы три человека
- РИА Новости
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Они подозреваются в крупном мошенничестве по уголовному делу, в котором фигурирует экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова.
Вместе с ними арестована юрисконсульт, преподаватель в РАНХиГС, ранее занимавшая должность исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Инкина Максима Алексеевича, Зака Евгения Михайловича и Крючковой Кристины Александровны», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Ольги Бондаревой.
Арест в отношении подозреваемых избран на срок до 29 ноября.
Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова фигурирует в деле о хищении более 50 млн рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, заключённых при её участии в 2019 году.
По словам источника, утром 29 сентября Ракова была на допросе.