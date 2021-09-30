По делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой арестованы три человека

Тверской суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО бывшего генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максима Инкина, его бывшего заместителя, управляющего директора Сбербанка Евгения Зака.

Они подозреваются в крупном мошенничестве по уголовному делу, в котором фигурирует экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова.

Вместе с ними арестована юрисконсульт, преподаватель в РАНХиГС, ранее занимавшая должность исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Инкина Максима Алексеевича, Зака Евгения Михайловича и Крючковой Кристины Александровны», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Ольги Бондаревой.

Арест в отношении подозреваемых избран на срок до 29 ноября.

Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова фигурирует в деле о хищении более 50 млн рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, заключённых при её участии в 2019 году.

По словам источника, утром 29 сентября Ракова была на допросе.