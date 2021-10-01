В Сбербанке сообщили о содействии следственным органам по делу Раковой
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«Сбербанк следит за ходом событий по уголовному делу Марины Раковой и её коллег», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, «расследование охватывает её деятельность на посту заместителя министра просвещения России до прихода в «Сбер» и, соответственно, никак не связано с её работой в Сбербанке».
В банке сообщили, что оказывают необходимое содействие следственным органам.
Ранее в МВД России подтвердили, что Марина Ракова объявлена в розыск.
30 сентября она не явилась на допрос.
По данным источника, она фигурирует в деле о хищении более 50 млн рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, заключённых при её участии в 2019 году.