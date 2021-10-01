В Сбербанке сообщили о содействии следственным органам по делу Раковой

Сбербанк оказывает содействие следственным органам по делу вице-президента банка Марины Раковой о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Сбербанк следит за ходом событий по уголовному делу Марины Раковой и её коллег», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, «расследование охватывает её деятельность на посту заместителя министра просвещения России до прихода в «Сбер» и, соответственно, никак не связано с её работой в Сбербанке».

В банке сообщили, что оказывают необходимое содействие следственным органам.

Ранее в МВД России подтвердили, что Марина Ракова объявлена в розыск.

30 сентября она не явилась на допрос.

По данным источника, она фигурирует в деле о хищении более 50 млн рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, заключённых при её участии в 2019 году.