Сбербанк назначил Журавлёву исполняющей обязанности Раковой

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Сбербанк на время проведения следствия по делу о хищении, фигурантом которого стала экс-замминистра просвещения России, а ныне вице-президент банка Марина Ракова, назначил начальника управления развития и карьеры банка Наталью Журавлеву исполняющей её обязанности.
Сбербанк назначил Журавлёву исполняющей обязанности Раковой
  • РИА Новости

«Сбер» объявляет о назначении начальника управления развития и карьеры Натальи Журавлёвой исполняющей обязанности директора дивизиона «Цифровые платформы образования». Также в ближайшее время она приступит к исполнению обязанностей (и.о.) генерального директора ООО «СберОбразование», — цитируют РИА Новости сообщение пресс-службы Сбербанка.

Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова фигурирует в деле о хищении более 50 млн рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, заключённых при её участии в 2019 год.

По словам источника, утром 29 сентября Ракова была на допросе.

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