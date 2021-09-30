Сбербанк назначил Журавлёву исполняющей обязанности Раковой
- РИА Новости
«Сбер» объявляет о назначении начальника управления развития и карьеры Натальи Журавлёвой исполняющей обязанности директора дивизиона «Цифровые платформы образования». Также в ближайшее время она приступит к исполнению обязанностей (и.о.) генерального директора ООО «СберОбразование», — цитируют РИА Новости сообщение пресс-службы Сбербанка.
Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова фигурирует в деле о хищении более 50 млн рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, заключённых при её участии в 2019 год.
По словам источника, утром 29 сентября Ракова была на допросе.