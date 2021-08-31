«Резко возрастает риск смерти»: Мурашко рассказал об опасных последствиях «длинного ковида»

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Сергей Гусаров
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что у перенёсших COVID-19 могут в течение нескольких месяцев наблюдаться последствия болезни, затрагивающие различные системы организма. В число симптомов «длинного ковида» входят неврологические расстройства, проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата. Министр призвал выявлять таких пациентов в ходе углублённой диспансеризации. Он также подчеркнул, что в течение полугода после перенесённой коронавирусной инфекции резко возрастает риск смерти.
«Резко возрастает риск смерти»: Мурашко рассказал об опасных последствиях «длинного ковида»
  • Транспортировка пациента с коронавирусом в Городской клинической больнице №52 в Москве
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Последствия коронавирусной инфекции у пациентов, перенёсших COVID-19, могут наблюдаться до шести-девяти месяцев и даже более продолжительное время. Специалисты называют это явление «длинным ковидом», рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами.

По его словам, у переболевших коронавирусом могут быть симптомы, затрагивающие различные системы организма.

«У пациентов отмечают неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата», — цитирует Мурашко ТАСС.

Министр подчеркнул, что пациенты, которые испытывают проблемы со здоровьем после перенесённого COVID-19, должны оперативно выявляться в ходе углублённой диспансеризации. Затем их надо направлять для реабилитации или лечения в амбулаторных или стационарных условиях (в зависимости от их состояния), подчеркнул Мурашко.

«Это особенно важно для пожилых граждан, которые, в том числе в силу сопутствующих заболеваний, больше подвержены тяжёлому течению COVID-19 и его более длительным и опасным последствиям», — констатировал он.

Выступая в эфире телеканала «Россия 24», Мурашко также заявил, что на протяжении шести месяцев после перенесённой коронавирусной инфекции резко возрастает риск смерти. Он уточнил, что после болезни пациент может столкнуться с тромбообразованием, поражением нервной и сердечно-сосудистой систем.

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Глава Минздрава добавил, что власти выделили регионам 85 млрд рублей для финансирования ряда медицинских программ: «Это позволит в полном объёме обеспечить оказание как помощи пациентам с COVID-19, так и плановой медицинской помощи».

Тем временем власти Москвы рассказали, что переболевшие коронавирусом жители столицы смогут бесплатно пройти углублённую диспансеризацию. Как сообщили в пресс-службе столичного мэра и правительства, только в 2021 году на эти цели выделено почти 850 млн рублей.

«На проведение углублённой диспансеризации в 2021 году Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования выделили целевые средства из федерального бюджета в размере 847,6 млн рублей», — говорится на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что медосмотр будет проводиться в два этапа. Первый из них будет состоять из консультации терапевта и семи исследований. После анализа данных пациента могут направить на второй этап и назначить дополнительное обследование.

За прошедшие сутки в России выявлено 17 813 новых случаев коронавируса, полностью выздоровели 18 624 человека, 795 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 6 918 965 случаев коронавируса. Зафиксировано 183 224 летальных исхода, выздоровели 6 181 054 человека.

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По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии выполнено свыше 178,7 млн лабораторных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн человек.

Штамм C.1.2

В центре «Вектор» заявили, что в России пока нет подтверждённых случаев заболевания мутацией коронавируса C.1.2, выявленной в девяти странах — ЮАР, Маврикии, Зимбабве, Ботсване, Китае, Новой Зеландии, Португалии, Швейцарии и Великобритании.

Ранее СМИ сообщили, что C.1.2 может обладать повышенной агрессивностью и более высокой устойчивостью к вакцинам.

«Исходя из набора мутаций линии C.1.2, специалисты Национального института инфекционных заболеваний ЮАР предполагают, что, возможно, относящиеся к данной линии вирусы могут частично уклоняться от иммунного ответа, однако вакцины по-прежнему будут обеспечивать высокий уровень защиты от госпитализации и смерти», — цитирует ТАСС сообщение «Вектора».

Эксперты допустили, что у C.1.2 могут быть «некоторые преимущества с точки зрения восприимчивости к компонентам иммунного ответа». Для уточнения соответствующих параметров необходимы дополнительные исследования, отметили в «Векторе».

Вместе с тем учёные полагают, что вариант C.1.2 не обладает качествами, которые позволили бы ему вытеснить другие штаммы. Во Всемирной организации здравоохранения также заявили, что не выявили роста циркуляции этого штамма коронавируса.

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