Иммунолог Крючков рассказал о распространённом осложнении после COVID-19

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что у пациентов, перенёсших COVID-19 в среднетяжёлой, тяжёлой или крайне тяжёлой форме, может появиться ощущение нехватки воздуха.

Такая лёгочная недостаточность может сохраняться больше полугода, сообщил он в беседе с URA.RU.

«Ощущения нехватки воздуха, особенно при ходьбе, при умеренных физических нагрузках, наблюдаются где-то у 30—35% людей, которые перенесли COVID-19 в среднетяжёлой, тяжёлой или крайне тяжёлой степени. И у большей части симптомы сохраняются больше чем на полгода, что, соответственно, ведёт к нарушению качества жизни, развитию хронической дыхательной недостаточности, проблемам сердечно-сосудистой системы», — объяснил Крючков.

Если компьютерная томография показывала 60—80% поражения лёгких, то по выздоровлении органы могут восстановиться не полностью, особенно после ИВЛ. Таким пациентам нужна дальнейшая реабилитация, подчеркнул врач, отметив, что последствия могут оставаться на много лет.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.