В Общественной палате заявили о крайней политизированности вопроса вакцин

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) о том, что Словакия использовала всю вакцину «Спутник V» из партии, поставленной в начале года.

По словам Данюка, если бы не существующая политическая ангажированность, то вакцина «Спутник V» «одержала бы верх в конкурентной борьбе».

«Мы видим ситуацию, при которой политическая элита таких стран, как Венгрия, Словакия, оказывается в ситуации давления… Словакия, прекрасно понимая, что надо руководствоваться прежде всего интересами своего народа, как мы знаем, первую поставку вакцины использовала по максимуму, на 100%», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что в целом ситуация с вакцинами — «крайне политизированный вопрос».

«Мы видим, что глобального консенсуса по поводу борьбы с пандемией у мировых держав нет и сфера медицины, фармацевтики, сфера вакцин — точно такое же поле противостояния крупных мировых держав», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Словакия использовала всю вакцину «Спутник V» из партии, поставленной в начале года.

В РФПИ отметили, что против препарата, эффективность и безопасность которого подтверждены в ходе клинических исследований и реального использования по всему миру, в республике была организована информационная кампания, ставшая частью политической борьбы.