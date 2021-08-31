Мурашко предупредил о риске смерти в течение полугода после COVID-19

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко предупредил о риске смерти в течение шести месяцев после перенесённого коронавируса.
Мурашко предупредил о риске смерти в течение полугода после COVID-19
  • РИА Новости

«На протяжении последующих шести месяцев после перенесённого ковида резко возрастает риск смерти, резко возрастает», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Мурашко уточнил, что после инфекции пациент может столкнуться с проблемами с тромбообразованием, поражением центральной нервной и сердечной систем.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что смертность среди непривитых от коронавируса пациентов в четыре раза выше, чем у вакцинированных.

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