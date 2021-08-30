Проценко сравнил уровень смертности от COVID-19 среди вакцинированных и невакцинированных
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Как он заявил в ходе общения с учащимися Ханты-Мансийской государственной медицинской академии, летальность у отказавшихся от вакцины пациентов, которые инфицированы COVID-19, в четыре раза выше, чем у тех, кто вакцинировался.
«Год назад у нас появился «Спутник V», в декабре он уже был доступен «в массах». Если посмотреть тот процент вакцинации, который есть, то мы понимаем, что объяснение высокой летальности лежит во многом в этом. Статистика региональная, которой мы сегодня обменивались, и статистика госпиталя в Коммунарке показывает ровно то же: летальность у невакцинированных пациентов в четыре раза выше», — цитирует его ТАСС.
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