Проценко сравнил уровень смертности от COVID-19 среди вакцинированных и невакцинированных

Короткая ссылка
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал об уровне смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 среди тех, кто вакцинировался, и тех, кто не делал прививку от коронавируса.
Проценко сравнил уровень смертности от COVID-19 среди вакцинированных и невакцинированных
  • Reuters

Как он заявил в ходе общения с учащимися Ханты-Мансийской государственной медицинской академии, летальность у отказавшихся от вакцины пациентов, которые инфицированы COVID-19, в четыре раза выше, чем у тех, кто вакцинировался. 

«Год назад у нас появился «Спутник V», в декабре он уже был доступен «в массах». Если посмотреть тот процент вакцинации, который есть, то мы понимаем, что объяснение высокой летальности лежит во многом в этом. Статистика региональная, которой мы сегодня обменивались, и статистика госпиталя в Коммунарке показывает ровно то же: летальность у невакцинированных пациентов в четыре раза выше», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о смертности пожилых людей среди заболевших COVID-19.

В июле в беседе с ФАН пульмонолог и терапевт заслуженный врач России Александр Карабененко рассказал, кому нужна постковидная реабилитация.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить