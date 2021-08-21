Мурашко рассказал о смертности пожилых людей среди заболевших COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о смертности пожилых людей среди заболевших COVID-19.
Мурашко рассказал о смертности пожилых людей среди заболевших COVID-19
  • РИА Новости

«Очень важна вакцинация, особенно у лиц старше 60 лет... Мы видим, что в структуре, в том числе летальных исходов, 85% — это лица старше 60 лет», — цитирует его ТАСС.

По его словам, он был недавно в «красной зоне» и видел там множество пациентов старше 60 лет.

Ранее Мурашко заявил, что привить от коронавируса нужно как можно больше пожилых людей.

В беседе с ФАН пульмонолог и терапевт, заслуженный врач России Александр Карабененко рассказал, кому нужна постковидная реабилитация.

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