Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о смертности пожилых людей среди заболевших COVID-19.

«Очень важна вакцинация, особенно у лиц старше 60 лет... Мы видим, что в структуре, в том числе летальных исходов, 85% — это лица старше 60 лет», — цитирует его ТАСС.

По его словам, он был недавно в «красной зоне» и видел там множество пациентов старше 60 лет.

Ранее Мурашко заявил, что привить от коронавируса нужно как можно больше пожилых людей.

В беседе с ФАН пульмонолог и терапевт, заслуженный врач России Александр Карабененко рассказал, кому нужна постковидная реабилитация.