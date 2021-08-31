Роспотребнадзор и ВОЗ проводят виртуальные учения по реагированию на эпидемии

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Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводят международные виртуальные учения по реагированию на эпидемии.
Роспотребнадзор и ВОЗ проводят виртуальные учения по реагированию на эпидемии
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте российской службы.

«В рамках совместного проекта Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения по борьбе с инфекциями 31 августа дан старт международным виртуальным командно-штабным учениям по реагированию на эпидемии с использованием мобильных лабораторий», — говорится в заявлении.

Отмечается, что среди участников учений — более 40 специалистов в области оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения из шести стран Европы, а также представители международных организаций.

«В ходе трёхдневного мероприятия будут отработаны механизмы оперативного обмена информацией о вспышке инфекционного заболевания, доставки, развёртывания и применения мобильных лабораторий в соответствии с рекомендациями ВОЗ, которые ранее были подготовлены при участии специалистов Роспотребнадзора», — добавили в ведомстве.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обсудил с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко средства борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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