Глава ВОЗ и Мурашко обсудили средства борьбы с COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус обсудил с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко средства борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом глава ВОЗ написал на своей странице в Twitter.

«Провели отличный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Поговорили о средствах борьбы с коронавирусом и равном доступе», — сообщил Гебрейесус.

Вместе с этим он добавил, что обсудил с российским министром способы усиления ВОЗ, в том числе через разработку международного договора по борьбе с пандемиями.

Ранее в ВОЗ заявили, что число летальных исходов от коронавирусной инфекции в Европе к 1 декабря может увеличиться на 236 тыс.