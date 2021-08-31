Глава ВОЗ и Мурашко обсудили средства борьбы с COVID-19
- Reuters
Об этом глава ВОЗ написал на своей странице в Twitter.
«Провели отличный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Поговорили о средствах борьбы с коронавирусом и равном доступе», — сообщил Гебрейесус.
Вместе с этим он добавил, что обсудил с российским министром способы усиления ВОЗ, в том числе через разработку международного договора по борьбе с пандемиями.
Ранее в ВОЗ заявили, что число летальных исходов от коронавирусной инфекции в Европе к 1 декабря может увеличиться на 236 тыс.