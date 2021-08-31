Глава ВОЗ и Мурашко обсудили средства борьбы с COVID-19

Короткая ссылка
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус обсудил с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко средства борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Глава ВОЗ и Мурашко обсудили средства борьбы с COVID-19
  • Reuters

Об этом глава ВОЗ написал на своей странице в Twitter.

«Провели отличный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Поговорили о средствах борьбы с коронавирусом и равном доступе», — сообщил Гебрейесус.

Вместе с этим он добавил, что обсудил с российским министром способы усиления ВОЗ, в том числе через разработку международного договора по борьбе с пандемиями.

Ранее в ВОЗ заявили, что число летальных исходов от коронавирусной инфекции в Европе к 1 декабря может увеличиться на 236 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить