Проведено более 178 млн тестов: в России выявлено 19 286 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки было выявлено 19 286 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (1444), Санкт-Петербурге (1318) и Московской области (914). За это время выздоровели 16 804 человека, скончались 797 пациентов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице предстоящий учебный год планируется провести в очном режиме, и отметил, что большинство московских учителей прошли вакцинацию от коронавируса.

В России за прошедшие сутки было выявлено 19 286 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (1444), Санкт-Петербурге (1318) и Московской области (914). За это время выздоровели 16 804 человека, скончались 797 пациентов.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 882 827. Всего в России выздоровели 6 148 250 пациентов, 181 637 человек умерли от осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 178,1 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн человек.

Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве за сутки был госпитализирован 451 человек. На ИВЛ находятся 302 человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице предстоящий учебный год планируется провести в очном режиме, и отметил, что большинство московских учителей прошли вакцинацию от коронавируса.

«Постараемся, чтобы учебный год прошёл в нормальном режиме с учётом того, что у нас больше 80% педагогов, учителей сделали вакцину», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что оперативный штаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию.

«Вчера оперативный штаб под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Российскую Федерацию... Сейчас мы его разошлём в вузы... Начиная уже с сегодняшнего дня наши университеты работают, и на той неделе будет активный заезд иностранных студентов», — сказал он.

Накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что с начала учебного года в школах будут усилены противоэпидемиологические меры, что позволит обезопасить учащихся и педагогический коллектив.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что свыше 37 млн россиян прошли полный курс вакцинации.

«По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 млн», — уточнила она.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. Граждане страны могут сделать прививку одной из четырёх зарегистрированных в стране вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра им. Чумакова РАН.

Голикова также рассказала, что рост смертности в России в июле связан с существенным подъёмом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«По официальным данным Росстата, смертность в июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 18,6%. Это связано с существенным по сравнению с прошлым годом подъёмом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России, начавшимся в июне текущего года и продолжающимся по результатам последней недели в десяти регионах РФ», — рассказала она.

Она отметила, что «весь прирост смертности приходится на смертность от COVID-19».

Как сообщал ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, ситуация с коронавирусом в городе позволяет переводить городские стационары в штатный режим. По его словам, за неделю число новых случаев заболевания уменьшилось на 22%.

«Поэтому мы можем вернуть часть городских больниц, задействованных для лечения больных COVID-19, к плановому режиму работы», — добавил Беглов.

Между тем на днях в России была зарегистрирована ещё одна вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Заместитель генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в беседе с RT рассказала, в чём её отличие от «ЭпиВакКороны».

«Для обывателя — для человека, который пойдёт прививаться, — отличий никаких нет. Вакцина состоит примерно из того же. То есть это тот же белок-носитель, те же вспомогательные вещества и те же три пептида. Единственное, в вакцине «ЭпиВакКорона» все три пептида синтезировались отдельно. И если мы посмотрим на вакцину, она выглядит как початок кукурузы: это белок-носитель, покрытый зёрнышками трёх цветов. Это три наших пептида. В «ЭпиВакКороне-Н» эти зёрнышки, два из них, объединены в один. То есть такой же початок, одни зёрнышки как были, а другие два побольше и из двух частей», — сказала Непомнящих.

Создание такой вакцины нужно в том числе для удобства наращивания объёмов производства, добавила она. Спрос на вакцину очень большой, и в таком формате её будет «намного проще и легче масштабировать».