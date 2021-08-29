Московские власти планируют провести учебный год в очном режиме

В Москве планируется провести новый учебный год в очном режиме. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Постараемся, чтобы учебный год прошёл в нормальном режиме с учётом того, что у нас больше 80% педагогов, учителей сделали вакцину», — цитирует ТАСС Собянина.

По его словам, московские школьники достойно сдали экзамены в прошлом учебном году, несмотря на дистанционное обучение.

Как отметил мэр, это говорит о том, что московское образование сохраняет высокий уровень.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что почти все российские вузы приняли решение начать учебный год в очном формате.