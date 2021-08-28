Оперштаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию

Оперативный штаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Вчера оперативный штаб под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Российскую Федерацию... Сейчас мы его разошлём в вузы... Начиная уже с сегодняшнего дня наши университеты работают, и на той неделе будет активный заезд иностранных студентов», — сказал он на Российской креативной неделе, слова министра приводит ТАСС.

20 августа Фальков сообщил, что российские вузы предоставят иностранным студентам возможность сделать прививку от коронавируса.