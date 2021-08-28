В Нижегородской области завели дело по факту подделки сертификатов о вакцинации

В Нижегородской области завели уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Установлено, что медик за 1500 рублей вносил в базу данных ложные сведения о прохождении вакцинации, после чего обратившемуся выдавался сертификат. Таким образом было оформлено 35 сертификатов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.