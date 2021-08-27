В России более 37 млн человек прошли вакцинацию от коронавируса

Более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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РИА Новости

«По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 млн», — цитирует ТАСС Голикову. По её словам, более 37 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Ранее инфекционист, вакцинолог, главврач медицинского центра «Лидер Медицина» кандидат медицинских наук Евгений Тимаков и иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков в комментарии URA.RU заявили, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться только через год.