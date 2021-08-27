В России более 37 млн человек прошли вакцинацию от коронавируса
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- РИА Новости
«По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 млн», — цитирует ТАСС Голикову.
По её словам, более 37 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
Ранее инфекционист, вакцинолог, главврач медицинского центра «Лидер Медицина» кандидат медицинских наук Евгений Тимаков и иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков в комментарии URA.RU заявили, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться только через год.