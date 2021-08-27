Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе. Его заявление опубликовано на сайте администрации Санкт-Петербурга.
Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге
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«Эпидситуация позволяет нам переводить городские стационары в штатный режим. За неделю число новых случаев заболевания уменьшилось на 22%», — заявил Беглов по итогам заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое прошло под руководством заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой.

Он сообщил, что «коэффициент распространения инфекции — 0,85 при нормативе «единица».

«Поэтому мы можем вернуть часть городских больниц, задействованных для лечения больных ковидом, к плановому режиму работы», — добавил Беглов.

Согласно данным на 27 августа в России в течение суток зарегистрировали 19 509 случаев коронавируса. Всего за время пандемии в стране было выявлено 6 844 049 случаев инфицирования. 

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет к COVID-19.

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