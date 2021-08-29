Профессор Пшеничная предупредила о возможных проблемах с дыханием после COVID-19

Короткая ссылка
Профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что у некоторых людей могут наблюдаться проблемы с дыханием после перенесённого коронавируса.

«У некоторых людей проблемы с дыханием наблюдаются в течение нескольких месяцев», — заявила в беседе с ТАСС Пшеничная.

По её словам, период восстановления во многом зависит от тяжести инфекции, физического состояния организма и наличия сопутствующих заболеваний.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с URA.RU сказал, что красное вино в небольших дозах может смягчить последствия после перенесённого коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить