Профессор Пшеничная предупредила о возможных проблемах с дыханием после COVID-19
«У некоторых людей проблемы с дыханием наблюдаются в течение нескольких месяцев», — заявила в беседе с ТАСС Пшеничная.
По её словам, период восстановления во многом зависит от тяжести инфекции, физического состояния организма и наличия сопутствующих заболеваний.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с URA.RU сказал, что красное вино в небольших дозах может смягчить последствия после перенесённого коронавируса.