Профессор Пшеничная предупредила о возможных проблемах с дыханием после COVID-19

Профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что у некоторых людей могут наблюдаться проблемы с дыханием после перенесённого коронавируса.

«У некоторых людей проблемы с дыханием наблюдаются в течение нескольких месяцев», — заявила в беседе с ТАСС Пшеничная.

По её словам, период восстановления во многом зависит от тяжести инфекции, физического состояния организма и наличия сопутствующих заболеваний.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с URA.RU сказал, что красное вино в небольших дозах может смягчить последствия после перенесённого коронавируса.