«Ситуация остаётся достаточно напряжённой»: в России за сутки выявили 22 589 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки коронавирус SARS-CoV-2 в России был подтверждён у 22 589 человек. За это же время выздоровели 20 096 пациентов, 790 человек скончались. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с распространением COVID-19 в стране остаётся достаточно напряжённой. В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первым компонентом вакцин в РФ привились уже более 35 млн человек. Вместе с тем постпред РФ в Брюсселе Владимир Чижов заявил, что в ЕС политизируют вопрос признания отечественных вакцин.

За прошедшие сутки в России выявлено 22 589 новых случаев заболевания коронавирусом, полностью выздоровели 20 096 человек, а 790 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих болезней.

С начала пандемии диагноз был подтверждён у 6 356 784 человек в стране, 5 679 842 из них выздоровели, 161 715 — скончались.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 166,9 млн лабораторных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, в том числе 389 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 1,26 млн человек.

По словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, ситуация с распространением COVID-19 в стране «остаётся достаточно напряжённой».

«Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», — цитирует её газета «Комсомольская правда».

Попова заявила, что сейчас основная задача властей заключается в обеспечении максимального охвата населения прививками. Глава Роспотребнадзора констатировала, что процесс вакцинации идёт гораздо активнее, чем месяц-полтора назад.

По её словам, анализ данных, собранных за время прививочной кампании, показывает: эффективность всех отечественных вакцин примерно одинакова, поэтому россияне могут выбрать любую из них. Попова рассказала, что из общего числа получивших хотя бы одну дозу препарата заболевает не более 2,5%, а из тех, кто получил две дозы — порядка 0,7—0,8%.

«Поэтому можно выбрать любую из вакцин и сделать себе прививку как можно скорее. И самое важное: привитые люди, даже если заболевают, практически никогда не требуют помощи в реанимации», — указала Попова.

В России к настоящему времени зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанные НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», а также «КовиВак», произведённая Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Как отмечают специалисты, «Спутник Лайт» больше подходит для усиления иммунитета переболевшим и тем, кто прошёл вакцинацию более полугода назад.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что первым компонентом в России привились уже более 35 млн человек.

«Чтобы вирус перестал распространяться и мутировать, необходимо прервать цепочку передачи. Если раньше мы могли этого добиться только с помощью ограничения контактов, то теперь есть способ намного эффективнее и надёжнее — вакцинация. Важно, чтобы каждый человек понимал ответственность за своё здоровье и здоровье, а может быть, и жизнь окружающих. Пока кто-то тянет с вакцинацией, угрозы очень высоки», — заявил он.

Между тем Ассоциация изготовителей и поставщиков средств химической и биологической защиты и Ассоциация разработчиков и поставщиков средств индивидуальной защиты обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой устранить пробелы в отраслевой нормативной базе, из-за которых медперсонал больниц с коронавирусными пациентами подвергается повышенному риску заболеть COVID-19, передаёт РБК.

В частности, организации указали на упрощённый порядок регистрации изделий, из-за которого недобросовестные производители маркируют маски определёнными классами защиты (FFP2—FFP3) без прохождения необходимых испытаний и подтверждения этих классов защиты. Отечественные медучреждения закупают именно такие средства индивидуальной защиты.

ЕС и «Спутник V»

На фоне продолжающейся во всём мире кампании по вакцинации глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) всё ещё не имеет достаточно убедительных данных для одобрения российской вакцины «Спутник V».

«Вокруг «Спутника V» стало очень тихо. Заявка в ЕМА подана уже давно. Однако до сих пор производителю не удалось предоставить достаточно достоверных данных для доказательства безопасности (препарата. — RT)», — сказала она в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Фон дер Ляйен добавила, что эта ситуация «вызывает вопросы».

РИА Новости

© Александр Гальперин

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью «Комсомольской правде» констатировал, что сотрудники EMA находятся в прямом рабочем контакте с представителями Минздрава и Минпромторга РФ. «По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени её эффективности нет. Исходим из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами», — отметил Лавров.

«Вместе с тем по мере более широкого использования «Спутника V» — а на сегодняшний день речь идёт почти о 70 странах мира (в том числе восьми европейских) — со стороны отдельных представителей ЕС и его стран-членов повышается градус агрессивной риторики. Если раньше говорилось о необходимости «соблюдать бдительность», то в последнее время не чураются и прямых призывов вообще не допускать проникновения «Спутника V» и привитых им иностранцев на территорию ЕС», — подчеркнул Лавров.

В свою очередь, российский постпред в Брюсселе Владимир Чижов заявил, что Евросоюз политизирует вопрос вакцинации, а также всё, что «имеет отношение к России».

«Вместо того чтобы мировому сообществу объединиться и сотрудничать, мы столкнулись со своего рода гонкой вакцин и откровенной политизацией. Не с нашей, подчёркиваю, стороны», — цитирует его издание «Известия».

Дипломат полагает, что международное сообщество «упустило исторический шанс дать совместный ответ на угрозу», которая одинаково опасна как для богатых, так и для бедных стран. Чижов также не исключил, что европейскому признанию «Спутника V» может препятствовать фармакологическое лобби.

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Россия обратилась в EMA для регистрации «Спутник V» в ЕС 29 января. В конце апреля стало известно о завершении первого этапа экспертизы. В начале июня в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что не получали критических замечаний от EMA по поводу вакцины. В середине июля европейский регулятор констатировал, что процесс оценки «Спутника V» продолжается.

Между тем накануне Еврокомиссия признала действующими на территории ЕС и в странах Шенгенской зоны сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где основным препаратом в прививочной кампании является «Спутник V».

После этого представитель ЕК пояснил, что одобрение ковид-сертификатов этой республики не означает одобрения в ЕС российской вакцины. «Еврокомиссия не одобряла никаких вакцин путём принятия решения об эквивалентности ковид-сертификатов», — цитирует его ТАСС.

Растение против COVID-19

Продолжаются исследования, связанные с пандемией коронавируса. Так, австралийские учёные обнаружили, что растение Nigella sativa (чернушка посевная), произрастающее в странах Северной Африки и Западной Азии, может быть в будущем использовано для лечения коронавирусной инфекции, передаёт портал Medicalxpress.

Как следует из материала журнала Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, в этом растении обнаружен активный ингредиент тимохинон, который способен связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2 и препятствовать развитию инфекции.

Nigella sativa (чернушка посевная)

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По словам профессора Австралийского католического университета (ACU) Каниз Фатимы Шад, тимохинон способен блокировать цитокиновый шторм, который возникает у тяжелобольных пациентов, госпитализированных с COVID-19.

В публикации отмечается, что Nigella sativa также способствует лечению гипертонии, повышенного холестерина и сахарного диабета, помогает больным с ринитом и синуситом, а также экземой, остеоартритом и эпилепсией у детей. В лабораторных исследованиях растение эффективно уничтожало бактерии золотистого стафилококка и некоторые вирусы.