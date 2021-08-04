Австралийские учёные нашли новое природное средство от коронавируса

Растение Nigella sativa (чернушка посевная, или чёрный тмин), произрастающее в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано для лечения коронавирусной инфекции в будущем. К такому выводу пришли австралийские учёные.

Как пишет издание MedicalXpress, в этом растении содержится тимохинон — он способен связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию лёгочной инфекции.

«Это вещество также способно блокировать цитокиновый шторм, который возникает у серьёзно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19», — отметила ведущий автор исследования, профессор Каниз Фатима Шад из Технологического университета Сиднея.

Специалисты выявили и другие полезные свойства тимохинона. Так, он помогает при лечении гипертонии, повышенного холестерина, сахарного диабета, эффективен в уничтожении золотистого стафилококка.

В качестве противовоспалительного средства растение помогает людям с аллергическим ринитом и синуситом, экземой и остеоартритом.

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