Проценко заявил об отсутствии «идеального» препарата против COVID-19

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Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил об отсутствии «идеального» препарата против COVID-19.
Проценко заявил об отсутствии «идеального» препарата против COVID-19
  • Reuters

«Надо признаться, что за эти полтора года ни в России, ни во всём мире не разработано некоего этиотропного лечения. У нас нет противовирусного препарата, который бы с высокой эффективностью нивелировал и блокировал вирус», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, специалисты научились бороться с осложнениями, контролировать цитокиновый шторм, воздействовать на определённом этапе на иммунитет путём трансфузии гипериммунной антиковидной плазмы.

«Но идеального, к сожалению, этиотропного лечения нет. Как с бактериями — есть бактерии и есть антибиотики, которые эту бактерию убивают. К сожалению, такого идеального противовирусного препарата в настоящее время во всём мире не существует», — цитирует главврача kp.ru.

Ранее Проценко рассказал об отличиях очередной волны заболеваемости коронавирусом.

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