Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко рассказал об отличиях очередной волны заболеваемости коронавирусом.

В рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе», организованной российским обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МыВместе, он заявил, что в настоящее время изменился портрет пациента.

«Вирус мутирует, сейчас у 90% заболевших мы наблюдаем индийский штамм «дельта». Его первая особенность — тяжёлое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую волну чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями», — сказал Проценко.

По его словам, вторая особенность — стремительное ухудшение состояния, быстро растёт объём поражения лёгких.

Ещё одним отличием врач назвал то, что появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, эффективные против первых штаммов.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.