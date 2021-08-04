Лавров прокомментировал ситуацию с регистрацией «Спутника V» в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию с регистрацией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.

Текст беседы опубликован на сайте МИД.

Министр заявил, что «в настоящее время вакцина «Спутник V» проходит так называемую последовательную экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA)».

По его словам, в апреле — мае «еэсовцы посетили медицинские учреждения в Москве, задействованные в клинических испытаниях «Спутника V», а также производственные площадки».

Лавров сообщил, что сотрудники EMA находятся в прямом рабочем контакте с представителями Минздрава и Минпромторга.

«По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени её эффективности нет. Исходим из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами», — добавил глава МИД.

Ранее ЕК признала действующими на территории ЕС сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется «Спутник V».

Позднее в ЕК разъяснили ситуацию с признанием сертификатов Сан-Марино о вакцинации.

Отмечалось, что признание Еврокомиссией сертификатов о вакцинации Сан-Марино, где используется вакцина «Спутник V», не означает одобрения в Евросоюзе российского препарата.