Свыше 5,6 млн выздоровевших с начала пандемии: в России за сутки выявлено 22 804 новых случая коронавируса

В России за сутки выявлено 22 804 новых случая COVID-19. За 24 часа полностью выздоровел 17 271 человек, 789 скончались. Число новых случаев коронавирусной инфекции в Москве достигло 2484. Вместе с тем столица стала лидером в списке регионов с наименьшим приростом заболевших за сутки, в который также вошли Орловская область и Татарстан. Тем временем эксперты рассказали о разном течении заболевания в зависимости от штамма коронавируса, а также призвали россиян пройти вакцинацию вне зависимости от того, переболели они или нет.

За прошедшие сутки в России выявлено 22 804 новых случаев коронавируса. В то же время полностью выздоровел 17 271 человек, 789 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 6 288 677 случая коронавируса. Зафиксировано 159 352 летальных исхода, выздоровели 5 625 890 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 165,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 525 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 237 194 человека.

В Москве выявлено 2484 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге — 1911, в Подмосковье — 1658. При этом Москва вошла в перечень российских регионов с наименьшими темпами прироста заболевших за сутки. По данным оперштаба, в тройку лидеров по этому показателю также входят Орловская область и Татарстан.

По данным столичного оперштаба, за сутки в городе госпитализированы 882 человека, скончались 78 пациентов. На ИВЛ находятся 487 человек.

Вместе с тем в Москве за сутки от COVID-19 вылечились 3475 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице с начала пандемии, увеличилось до 1 363 505.

Течение болезни при штамме «дельта»

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал о течении болезни в случае инфицирования штаммом «дельта», также известном как индийский штамм.

Учёный отметил, что инкубационный период для инфицированных вариантом коронавируса «дельта» более короткий.

«И, к сожалению, мы видим, что течение болезни гораздо чаще бывает более тяжёлым: у больных преобладают среднетяжёлые, тяжёлые, а также реже регистрируются бессимптомные и малосимптомные формы. Лечение таких пациентов, конечно, и более сложное, и более продолжительное», — приводит слова Горелова ТАСС.

По словам эксперта, исходя из статистики, лечение таких пациентов проходит дольше, чем инфицированных более ранними штаммами.

«Именно поэтому я не устаю повторять, что только массовая вакцинация населения не только поможет нам прервать цепочку заражений, но и позволит предотвратить появление новых, ещё более опасных вариантов инфекции», — заключил Горелов.

Вместе с тем эксперты полагают, что для формирования защиты от разных штаммов требуются разные уровни антител. Об этом, в частности, заявила врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.

«Так, например, для южноафриканского штамма необходим уровень более 1000 BAU/ml. Предполагается, что для дельта-штамма этот уровень будет ещё выше — 1,5 тыс. BAU/ml», — сказала она в беседе с ТАСС.

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Степанова отметила, что серологическая диагностика не является на 100% точной, и ориентироваться на неё в вопросе вакцинации не стоит.

«Есть всегда перекрестные реакции, и достаточно часто именно иммуноглобулины класса М бывают ложноположительными. Поэтому я призываю не ориентироваться на эти антитела. И если вы ещё не прививались, то лучше не сдавать антитела, а провести вакцинацию независимо от того, болели вы или нет», — заключила она.

Правила для туристов в Краснодарском крае

В воскресенье, 1 августа, в Краснодарском крае начали действовать новые правила размещения в гостиницы.

С этого дня заселиться в отели и гостиницы смогут только граждане, которые предоставят сертификат о вакцинации от COVID-19 или медицинский документ, подтверждающий факт перенесённого заболевания сроком не более полугода назад.

Отдыхающие на пляже «Маяк» в центральном районе Сочи

РИА Новости

© Артур Лебедев

В случае наличия противопоказаний к вакцинации туристу необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест, выполненный не ранее чем за 72 часа до заселения.

Турист с отрицательным ПЦР-тестом может заселиться, если даст добровольное согласие на прохождение вакцинации в ближайшие три дня.

Как отмечал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, каждому отдыхающему будет предоставлена возможность привиться на территории региона, для этого обеспечат бесперебойность поставок вакцин и откроют дополнительные прививочные пункты.

Власти региона также сообщили ТАСС, что по состоянию на конце июля свыше 16 тыс. гостей Краснодарского края вакцинировались от коронавируса на основных курортных территориях региона.