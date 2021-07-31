Проценко прокомментировал возможность заболевания COVID-19 из-за вакцинации

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Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал возможность инфицирования коронавирусом после вакцинации.
Проценко прокомментировал возможность заболевания COVID-19 из-за вакцинации
  • Reuters
  • © Pavel Kashaev

Проценко отметил, что тезис о заболевании COVID-19 после вакцинации противоречит логике.

«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины», — цитирует РБК Проценко.

По словам врача, после первого этапа вакцинации люди «склонны расслабляться» и «ощущать себя в доспехах», хотя иммунитет к вирусу к этому моменту ещё не сформировался.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России необходимо ускорить вакцинацию от коронавирусной инфекции во избежание роста заболеваемости осенью.

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