«Более 98% пациентов не прошли вакцинацию»: Мурашко рассказал о госпитализированных с COVID-19 в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что более 98% российских пациентов с COVID-19 не проходили вакцинацию. В России за сутки выявлено 22 010 новых случаев COVID-19 — минимальный показатель с 30 июня. За 24 часа полностью выздоровели 18 963 человека, 788 скончались. Число новых случаев коронавирусной инфекции в Москве достигло 1952 — впервые с 28 апреля суточный прирост не превысил 2 тыс.

За прошедшие сутки в России выявлено 22 010 новых случаев коронавирусной инфекции — это минимальный показатель с 30 июня. За это же время полностью выздоровели 18 963 человека, а 788 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 6 334 195 случаев коронавирусной инфекции. Зафиксировано 160 925 летальных исходов, выздоровели 5 659 746 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 166,5 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 311 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1,24 млн человек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 98% пациентов, поступающих в медицинские учреждения с диагнозом «коронавирус», не были вакцинированы.

«Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, защищает и спасает жизни», — сказал Мурашко, чьи слова приводит ТАСС.

Он также призвал не затягивать с диагностикой и лечением от COVID-19 при подозрении на заражение: «Потому что мы видим сегодня — уже к пятым суткам подчас развиваются тяжёлые осложнения, и затягивание начала лечения просто опасно для жизни».

Глава Минздрава также выступил за вакцинацию лиц старше 60 лет, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания, передаёт агентство «Интерфакс».

В Москве за прошедшие сутки выявлено 1952 новых случая COVID-19 (суточный прирост составил менее 2 тыс. впервые с 28 апреля). За последние 24 часа госпитализированы 1030 человек, скончался — 71, на ИВ, по данным столичного оперштаба, находятся 479 пациентов.

Как сообщили в пресс-службе Российского совета торговых центров (РСТЦ), за прошедшие две недели после отмены обязательной системы QR-кодов для заведений общественного питания посещаемость торговых центров в Москве увеличилась.

«Безусловно, отмена QR-кодов положительно повлияла на ситуацию с торговыми центрами. Посетителям в свободном режиме, с учётом действующих норм Роспотребнадзора, стали доступны основные точки притяжения в ТЦ: фудкорты и детские игровые комнаты. Это позволило вернуть трафик близко к майским показателям с учётом сезона летних отпусков», — приводит ТАСС слова президента РСТЦ Дмитрия Москаленко.

До этого в РСТЦ отмечали, что только в мае 2021 года столичные ТЦ достигли посещаемости на уровне 2019 года. При этом с введением QR-кодов число посетителей в торговых центрах снизилось на 25—30%.

Напомним, что с 28 июня по 19 июля в заведения общественного питания Москвы и Подмосковья можно было попасть только при наличии специального QR-кода. Его могли получить те, кто сделал прививку от коронавируса, переболел COVID-19 в последние полгода или имел отрицательный ПЦР-тест максимум трёхдневной давности.

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В Санкт-Петербурге случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены среди 1,7% горожан, которые прошли полный цикл вакцинации. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат городского законодательного собрания Борис Вишневский.

«Получил важный ответ комитета по здравоохранению. Прошли два этапа вакцинации 860 тыс. человек (по состоянию на 23 июля. — RT). Заболевших после второго этапа — 14,6 тыс. человек. Только 1,7%», — написал он.

Вместе с тем председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил о снижении темпов вакцинации от COVID-19 с 20 тыс. до 12 тыс. человек в сутки.

«По мере того как стихает напряжённость с коронавирусной инфекцией в городе, люди видят, что меньше знакомых заболевают, успокаиваются психологически, начинают думать, что эта беда их не коснётся», — пояснил он.

По его словам, показатель коллективного иммунитета к коронавирусу в Петербурге приблизился к 60%, что является необходимым минимумом, но в идеале он должен быть заметно выше.

Кроме того, врач-методист городского центра медицинской профилактики Андрей Бережной сообщил, что у станции метро «Приморская» в ближайшие дни откроется второй уличный шатёр, где жители Санкт-Петербурга смогут пройти вакцинацию от COVID-19 без предварительной записи. До этого аналогичный шатёр появился в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Вдобавок в торговом центре «Галерея» у Московского вокзала запланировано открытие мобильного центра вакцинации, где в сутки смогут прививаться до 1 тыс. человек.

РИА Новости

© Алексей Майшев

Вместе с тем врач-инфекционист, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков рассказал об особенностях постковидного синдрома (который проявляется в том числе в виде слабости, ухудшения памяти, головных болей) при заболевании штаммом «дельта» SARS-CoV-2. По его словам, мутация, впервые выявленная в Индии, активнее поражает молодых людей, что привело к «омоложению» постковидного синдрома.

«Штамм «дельта» не до конца изучен, но мы точно знаем, что больше стали болеть молодые люди и дети, хотя пожилые тоже в группе риска. Постковидный синдром сейчас будет «молодеть». Вероятнее всего, он будет больше поражать центральную нервную систему и очень сильно влиять на иммунные факторы. Дети после перенесённой коронавирусной инфекции будут дольше болеть. Изучается влияние на репродуктивную функцию у молодых людей, это пока под вопросом», — сказал он в эфире радио Sputnik.

По его словам, защититься от постковидного синдрома можно с помощью вакцинации.

«Предварительные данные, которые получают врачи, занимающиеся реабилитацией при постковидном синдроме, показывают, что у привитых его нет. Во всяком случае, я описания постковидного синдрома у привитого человека ещё не видел», — пояснил Тимаков.

Признание сертификатов о вакцинации в Сан-Марино

Еврокомиссия признала действующими на территории ЕС и в странах Шенгенской зоны сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где основным препаратом в прививочной кампании является российский «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

«Я рад видеть, что всё больше стран подключаются к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС», — заявил европейский комиссар юстиции Дидье Рейндерс.

Напомним, что 19 февраля Минздрав Сан-Марино одобрил применение на территории страны российской вакцины «Спутник V». В апреле в этом государстве приступили к постепенному снятию ограничений.

При этом в мае в РФПИ заявили, что «Спутник V» помог Сан-Марино стать первым в Европе государством, победившим COVID-19. Позднее в том же месяце власти государства запустили программу вакцинного туризма.