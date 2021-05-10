В РФПИ рассказали о высокой эффективности «Спутника V» в Сан-Марино
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- РИА Новости
«На пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял около 250 случаев в неделю, при этом с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом. Таким образом, показатель среднедневного инфицирования сократился в 250 раз», — говорится в заявлении фонда.
В РФПИ заявили о готовности поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране.
«Благодаря российской вакцине Сан-Марино одним из первых государств Европы начало отмену коронавирусных ограничений», — добавили в организации.
По данным РФПИ, первым уколом вакцины против коронавируса в Сан-Марино привиты 74% населения старше 16 лет, при этом 90% всех вакцинаций было обеспечено благодаря препарату «Спутник V».
Ранее министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский заявил, что венгерская лаборатория подтвердила надёжность поступившей в Словакию партии вакцины от коронавируса «Спутник V».