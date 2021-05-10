В РФПИ рассказали о высокой эффективности «Спутника V» в Сан-Марино

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что кампания по вакцинации населения российским препаратом от коронавируса «Спутник V» помогла Сан-Марино стать первым в Европе государством, победившим COVID-19.

«На пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял около 250 случаев в неделю, при этом с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом. Таким образом, показатель среднедневного инфицирования сократился в 250 раз», — говорится в заявлении фонда.

В РФПИ заявили о готовности поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране.

«Благодаря российской вакцине Сан-Марино одним из первых государств Европы начало отмену коронавирусных ограничений», — добавили в организации.

По данным РФПИ, первым уколом вакцины против коронавируса в Сан-Марино привиты 74% населения старше 16 лет, при этом 90% всех вакцинаций было обеспечено благодаря препарату «Спутник V».

Ранее министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский заявил, что венгерская лаборатория подтвердила надёжность поступившей в Словакию партии вакцины от коронавируса «Спутник V».