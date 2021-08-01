«Получить в безвозмездное пользование»: стартовала программа предоставления россиянам земли в Арктике

С 1 августа жители арктических регионов России смогут получить гектар земли в безвозмездное пользование. Первые полгода землю будут давать в приоритетном порядке местным жителям, а с февраля 2022 года — всем гражданам. Наряду с этим с 1 августа участники программы «Дальневосточный гектар», которые освоили льготные участки, смогут взять в пользование дополнительные наделы земли.

Жители арктических регионов России с 1 августа смогут получить в безвозмездное пользование гектар земли в ряде регионов страны. Также участники программы «Дальневосточный гектар», освоившие льготные участки и оформившие их в собственность, смогут взять дополнительные наделы, рассказали в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«С 1 августа жители арктических регионов смогут получить в безвозмездное пользование земельные участки площадью до 1 га — вступают в силу соответствующие поправки к федеральному законодательству», — заявили в ведомстве.

В Арктической зоне бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии.

В этих регионах для выбора через онлайн-платформы доступно 1,1 млн га. Получить землю можно по упрощённой процедуре за месяц вместо полугода. Отмечается, что территории, на которых можно выбрать земельный участок, формировались с учётом инфраструктурной составляющей, а также «интересов коренных малочисленных народностей, проживающих в Арктике».

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«Первые полгода гектары в Арктике будут в приоритетном порядке выдаваться местным жителям. А с 1 февраля 2022 года — всем гражданам, а также участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом», — пояснили в министерстве.

Ведомство приводит слова полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, который оценил перспективы программы.

«Предоставление одного гектара — это степень свободы и новая возможность для активных людей. Программа рассчитана на тех, кто готов брать землю, возделывать её, строить на ней жильё, заниматься развитием бизнеса. Человек сам решает, что ему делать на том участке, который он выбрал. Это для тех, кто готов трудиться, готов рисковать и добиваться поставленных целей. Мы готовы оказывать таким людям содействие, предлагать им дополнительные меры поддержки для освоения земли», — цитирует Трутнева министерство.

Девушка выбирает участок земли по программе «Дальневосточный гектар» в Центре государственных и муниципальных услуг в городе Чита

РИА Новости

© Евгений Епанчинцев

Напомним, что президент России Владимир Путин в конце июня подписал закон, позволяющий выдавать второй дальневосточный гектар гражданам, уже освоившим один такой участок, оформившим его в собственность или в аренду. Наряду с этим документ распространил механизмы работы программы на Арктическую зону РФ.

Тогда в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики рассказали, что в программе «Дальневосточный гектар» принимают участие более 93 тыс. человек, в её рамках предоставлено около 65 тыс. га. Лидерами по количеству участников стали Приморский край (24 тыс.), Якутия (16,5 тыс.) и Хабаровский край (более 13 тыс.).

Отмечалось, что граждане использовали полученную в рамках программы землю для строительства индивидуального жилья (42%), ведения сельского хозяйства (36%), предпринимательства (10%), туристических проектов (7%) и прочих видов деятельности (5%), среди которых упоминаются экологическая, образовательная и научная.

В середине июля министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков оценил эффективность программы «Дальневосточный гектар». По его словам, она представляет собой прежде всего предпринимательский проект.

«Построить свой дом на гектаре, даже на 20 сотках, — это не просто построить дом. Надо спроектировать, стройматериалы купить. Серьёзнейший вызов. И по тому, как с ним справились самые подготовленные, правильно всё просчитавшие и реализовавшие люди, я считаю, что это феноменально успешный проект», — сказал Чекунков.

Министр также отметил, что некоторые граждане запустили на таких участках фермы, спортивные школы, конные клубы, сыроварни, пасеки и туристические объекты. Вместе с тем, по словам Чекункова, были люди, которые «не оценили свои силы и решили просто бесплатно земельку получить».

Как отметил министр, далее начинается «период фильтрации».

«У нас есть несколько поселений, где группы людей взяли гектары. Мы к ним, в соответствии с обещаниями, будем проводить инфраструктуру. Но это не массовый переселенческий проект. Это проект частной предпринимательской инициативы», — заключил он.