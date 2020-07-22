Переселенцам по программе «Дальневосточный гектар» окажут новые меры поддержки

Повышенный норматив заготовки деловой древесины для строительства индивидуальных жилых домов установят в Приморье для переселенцев по госпрограмме «Дальневосточный гектар».

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные пресс-службы ЗС ПК.

Проект закона «О внесении изменений в закон Приморского края об использовании лесов в Приморском крае» будет вынесен на очередное заседание краевого парламента для рассмотрения сразу в трёх чтениях.

Как сообщил председатель профильного комитета Евгений Зотов, нововведения направлены на развитие и укрепление механизма добровольного переселения соотечественников в Приморье.

«В нынешнем году по программе в Приморье планируют переехать 19 старообрядческих семей, проживающих в настоящее время в странах дальнего зарубежья. Старообрядцы готовы возделывать необработанные земли, заниматься животноводством, выращивать зерновые культуры. Поправки в закон облегчат постройку дома и обустройство подворья, помогут быстрее адаптироваться к жизни на новом месте людям, готовым трудиться в нашем крае, растить здесь детей», — отметил Евгений Зотов.

Законопроектом предусмотрено, что такой мерой поддержки участники госпрограммы могут воспользоваться один раз в 25 лет.

Ранее, как сообщал портал Nation News, глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал о реализации программы «Дальневосточная ипотека».