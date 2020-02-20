Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал о реализации программы «Дальневосточная ипотека».

«Приморский край в лидерах реализации этой программы​​​. С точки зрения поданных заявок лидирует Якутия», — цитирует Nation News слова Козлова.

«Дальневосточная ипотека» — кредит для молодых семей, который могут оформить супруги, чей возраст не превышает 35 лет, а также неполные семьи с детьми.

Программа также доступна для владельцев «дальневосточных гектаров» без ограничения по возрасту, при условии что земля будет использована под жилищное строительство.