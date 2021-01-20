В Карелии определили границы 120 участков для программы «Арктический гектар»

В Карелии определили границы 120 участков на территории региона для программы «Арктический гектар».

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на правительство республики.

Программа должна заработать летом 2021 года. В настоящее время предстоит составить генеральные планы муниципалитетов.

«Арктический гектар» можно использовать для строительства жилого дома или создания приусадебного хозяйства, в коммерческих целях, к примеру, для предоставления туристических услуг.

В 2020 году, как сообщал портал Nation News, глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал о реализации программы «Дальневосточная ипотека».