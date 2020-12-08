В Забайкальском крае сообщили о расширении зоны «дальневосточного гектара»
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Об этом пишет интернет-газета «Взгляд».
В сообщении на сайте правительства края говорится, что «в Ононском и Приаргунском районах открыты новые территории, доступные к предоставлению по программе «Дальневосточный гектар».
«Теперь граждане могут подавать заявления на предоставление участков в Ононском и Приаргунском районах, ранее находившихся в так называемых серых зонах», — говорится в релизе.
Ранее, как сообщал портал Nation News, глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал о реализации программы «Дальневосточная ипотека».