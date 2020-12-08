В Забайкальском крае сообщили о расширении зоны «дальневосточного гектара»

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Власти расширили зону «дальневосточного гектара» за счёт приграничных районов Забайкальского края, сообщили в правительстве региона.
В Забайкальском крае сообщили о расширении зоны «дальневосточного гектара»
  • © РИА Новости / Игорь Онучин

Об этом пишет интернет-газета «Взгляд».

В сообщении на сайте правительства края говорится, что «в Ононском и Приаргунском районах открыты новые территории, доступные к предоставлению по программе «Дальневосточный гектар».

«Теперь граждане могут подавать заявления на предоставление участков в Ононском и Приаргунском районах, ранее находившихся в так называемых серых зонах», — говорится в релизе.

Ранее, как сообщал портал Nation News, глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал о реализации программы «Дальневосточная ипотека».

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