В Минвостокразвития рассказали о программе «Арктический гектар»

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Замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков рассказал о программе «Арктический гектар».
В Минвостокразвития рассказали о программе «Арктический гектар»
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он сообщил, что проект заработает летом 2021 года.

Получить участок в Арктической зоне России смогут все граждане страны, но в первые шесть месяцев действия программы заявку разрешено подавать только местным жителям.

«На мой взгляд, это справедливо — сначала дать возможность получить землю тем, кто уже давно живёт в Арктике», — заявил Крутиков.

Планируется, что пока будут задействованы территории не всей Арктической зоны, а только Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Северной Карелии, а также более десяти отдельных муниципалитетов других северных регионов.

Участки разрешено использовать и под строительство жилья, и для ведения бизнеса. Срок безвозмездного пользования — пять лет. Затем можно оформить землю в собственность или заключить договор аренды.

В феврале, как сообщал портал Nation News, глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал о реализации программы «Дальневосточная ипотека».

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