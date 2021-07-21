По чешской доверенности: почему Генпрокуратура закрыла сайт «Команды 29»

В распоряжении RT оказались документы, указывающие на связь адвокатов из объединения «Команда 29» с международной НПО «Общество свободы информации». Базирующаяся в Чехии, эта организация месяц назад была признана нежелательной в России, так как, по заявлению Генпрокуратуры, «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны. Через несколько дней после решения российского ведомства «Команда 29» объявила о самоликвидации, отрицая при этом какие-либо отношения с чешским юрлицом. RT сопоставил факты.

18 июля 2021 года адвокатское объединение «Команда 29» объявило о самороспуске из-за опасений уголовного преследования за участие в деятельности нежелательной организации.

Ранее, 16 июля, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал их сайт за репосты нежелательной в России НПО «Общество свободы информации» (Společnost svobody informace).

Также на russian.rt.com Минюст России включил в список нежелательных пять европейских НПО

Согласно федеральному закону №149-ФЗ «Об информации», Роскомнадзор вправе ограничивать доступ к любому ресурсу, на котором распространяется информация от иностранной организации, деятельность которой признана нежелательной.

Прямой ответственности за репосты не установлено, однако цитирование могут расценить как «участие» в деятельности нежелательной НКО. За участие уже предусмотрена административная (ст. 20.33 КоАП), а в случае повторных нарушений — уголовная ответственность (ст. 284.1 УК РФ).

Забытые связи

Между тем, по словам представителей «Команды 29», они не имеют никакого отношения к упомянутому в заявлении Генпрокуратуры юрлицу.

«Команда 29» не имеет никаких отношений с чешской НПО, — заявили её представители в прощальном обращении. — Юристы оспорят отождествление».

Однако в распоряжении RT оказались документы, подтверждающие, что как минимум до 2016 года юристы объединения были не просто тесно связаны с чешской неправительственной организацией, но и принимали участие в её управлении.

Также на russian.rt.com «К этой структуре очень много вопросов»: экс-глава штаба Навального — о конфликтах в команде и чёрном нале

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились за комментариями к ключевым участникам проекта. Все они оказались недоступны для разговора с журналистами.

Так, известный адвокат и активист, специалист по делам о шпионаже и госизмене Иван Павлов c апреля 2021 года находится под следствием по делу Ивана Сафронова, ему запрещено пользоваться телефоном.

Адвокат Иван Павлов (слева) в Басманном суде, где по ходатайству Следственного комитета РФ рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде запрета действий

РИА Новости

© Пресс-служба Басманного суда

Юрист объединения Дарья Сухих и адвокат Евгений Смирнов на звонки RT не ответили.

Весомое основание

В распоряжение RT попали учредительные и управленческие документы чешской организации Společnost svobody informace.

Согласно им, объединение основано 15 января 2015 года тремя юристами: Дарьей Сухих (ведущий юрист «Команды 29»), Иваном Павловым (адвокат Фонда борьбы с коррупцией* и обвинённого в госизмене журналиста Ивана Сафронова) и неким Юрием Скобиным, однофамильцем петербургского адвоката, который в 2004-м работал вместе с Павловым в Институте развития свободы информации**.

Сейчас, согласно реестру, председателем чешского НПО является местная жительница Даниэла Хиршова.

Также на russian.rt.com «Прага запуталась в своих версиях»: Захарова о претензиях Чехии к России по инциденту во Врбетице

По данным реестра юридических лиц Чехии, в октябре 2016 года Дарья Сухих и Иван Павлов уполномочили гражданку Чехии Анастасию Молетотову представлять свои интересы на общих собраниях НПО, в частности назначать нового председателя общества. Нельзя исключать, что Хиршова назначена на этот пост по решению Молетотовой.





* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021



** Институт развития свободы информации (Фонд свободы информации) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 28.08.2014.

