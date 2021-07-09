Минюст России включил в список нежелательных пять европейских НПО

Министерство юстиции России внесло в список нежелательных в России пять европейских неправительственных организаций (НПО). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

РИА Новости

Отмечается, что 9 июля в список НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, включены Společnost Svobody Informace, z.s. («Компания свободы информации, з. с.», «Общество свободы информации, з. с.», Чешская Республика), European Choice («Европейский выбор», Франция), Oxford Russia Fund (Оксфордский российский фонд, Великобритания), Future of Russia Foundation (фонд «Будущее России», Великобритания), Khodorkovsky Foundation (Фонд Ходорковского, Великобритания). Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России четырёх европейских НПО. В мае нежелательными в России были признаны три НПО Германии.