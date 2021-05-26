Генпрокуратура признала нежелательными в России три НПО Германии

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Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность неправительственных организаций «Форум русскоязычных европейцев», «Центр либеральной современности» и «Немецко-русский обмен» из ФРГ.
Генпрокуратура признала нежелательными в России три НПО Германии
  • РИА Новости

«По результатам изучения поступивших материалов 26 мая Генеральной прокуратурой России принято решение о признании нежелательной... Forum Russischsprachiger Europäer e.V. («Форум русскоязычных европейцев», ФРЕ), ФРГ, Zentrum für die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности», ЦЛС), ФРГ, и Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Немецко-русский обмен», НРО), ФРГ», — говорится в пресс-релизе.

По данным Генпрокуратуры, деятельность данных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Указанная информация направлена в Минюст России.

В конце 2020 года Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране НПО «Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы» и «Пражский центр гражданского общества».

В июле 2020 года по решению ведомства были признаны нежелательными семь иностранных НПО на территории России.

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