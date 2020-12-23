ГП признала нежелательной в России Ассоциацию школ политисследований
- РИА Новости
«Принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe («Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы», Франция)», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной НПО «Пражский центр гражданского общества».
В июле по решению ведомства были признаны нежелательными семь иностранных НПО на территории России.